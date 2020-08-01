Василий Голубев - губернатор Ростовской области

Василий Голубев родился в 1957 году в Ростовской области. С 2010 года он занимает должность губернатора Ростова. Он окончил столичный университет управления, отучился в Российской академии госслужбы. Трудовую деятельность начал в 1974 году и проработал в должности слесаря на шахте Шолоховская. Отправиться на работу ему пришлось после неудачного поступления в один из ВУЗов. В 1980 году его повысили до должности старший инженер. Вскоре он оказался на должности начальника отдела использования автотранспортного предприятия.

Политическую карьеру он начал в 1983 году. Василий Голубев женат, имеет двоих сыновей и дочь. Его жена является директором нескольких компаний, бизнес которых функционирует в Московской области. Сын работает в компании "ТНК- ВР Холдинг" на должности руководителя отдела продаж нефтепродуктов.

Голубев занимается общественной деятельностью. В 2002 году он защитил докторскую диссертацию. Также он занимает пост главы Ленинского района Московской области. В 2009 году оказался на посту председателя палаты муниципальных районов.

Путь по карьерной лестнице у Голубева был тернистым и долгим. Ему удалось пройти путь от слесаря на шахте до члена Высшего совета в ведущей партии в Российской Федерации. За годы своей работы в качестве губернатора Ростовской области он сумел зарекомендовать себя как активного, ответственного и целеустремленного руководителя.

Голубев имеет ученую степень кандидата наук юридических, доктора экономических наук. Он курировал вопросы развития научного и промышленного комплекса, сельского хозяйства, продовольственного комплекса, топлива и энергетики. Также занимался вопросами строительства в Московской области.

На данный момент он уделяет огромное внимание борьбе с коронавирусом. В частности, он рекомендует ввести систему "Мобильный доктор" и телемедицины. Всё это позволит сократить очереди в районных поликлиниках. А это особенно актуально в период распространения коронавирусной инфекции. За счет системы "Мобильный доктор" жители региона смогут напрямую связываться со своим лечащим врачом через интернет. Для этого им не придется даже посещать медицинское учреждение. Это очень удобно для людей, кроме того, снизит риски заражения коронавирусом.

Василия Юрьевича можно отнести к числу выдающихся руководителей. Он умеет быстро оценивать ситуацию и принимать грамотные решения.

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