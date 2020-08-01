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Общество

Нижегородцы могут принять участие в конкурсе Росатома "Атом рядом" до конца августа

04 августа 2020 12:30  [93] Общество

Фото: с сайта конкурса

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы могут принять участие в конкурсе "Атом рядом" до конца августа. Об этом сообщил директор департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации "Росатом" Андрей Полосин в ходе пресс-конференции 4 августа 2020 года.

Конкурс стартовал 6 июля. Прием заявок должен был завершиться 3 августа. Однако, из-за активного участия россиян организаторы приняли решение принимать заявки до конца августа.

Конкурс приурочен к 75-летию атомной промышленности. Его участники должны записать видео, где в творческой форме они рассказывают о применении атомных технологий в повседневной жизни.

Победителей выберут путем открытого голосования на сайте конкурса atomryadom.ru. 

Авторы лучших видео от каждого из регионов страны войдут в делегацию, которая сможет посетить закрытые атомные города.

Как пояснил Андрей Полосин, речь идет о 25 городах - "10 закрытых территориальных образованиях, 11 городах атомных станций, среди которых Краснокаменск, Глазов, Димитровград и Электросталь". Победители конкурса отправятся туда на несколько дней на празднование юбилея.

Мероприятия стартуют в праздничную дату 20 августа (в этот день пройдет большой онлайн-концерт) и продлятся 75 дней. Принять делегацию атомные города планируют к 28 сентября.

Также авторы получат возможность поработать с профессиональной съемочной группой, чтобы создать 25 видеороликов о "мирном атоме".

Кроме того, авторы лучших роликов получат "супергаджет" – по словам Андрея Полосина

Добавим, что конкурс организован Фондом развития регионов "Содружество" при поддержке Госкорпорации "Росатом".

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