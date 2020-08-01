Пожилая нижегородка купила у мошенников подделку под видом золота из старинного клада (ВИДЕО) Происшествия

Фото: Архив ГУ МВД

Пенсионерка из Нижегородской области купила у мошенников металлические монеты, которые те выдавали за золотые деньги из старинного клада. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Поняв, что ее обманули и обратившись в полицию, 73-летняя женщина рассказала, что познакомилась с продавцами якобы клада в начале июля 2020 года на одном из рынков Кстова. Мужчины подошли к ней и предложили приобрести старинные монеты, пенсионерка согласилась, но перед этим решила проверить подлинность покупки в ломбарде.

Примечательно, что оценщик в ломбарде, осмотрев одну из предъявленных монет, подтвердил, что она действительно золотая, что послужило окончательным решением для покупки монет. Женщина отдала мошенникам 125 тысяч рублей за 186 монет, однако у пенсионерки не хватило наличных для покупки всей партии, в связи с чем она отправилась с мужчинами к дочери с целью занять у нее денег.

Однако дочь усомнилась в подлинности монет и предложила еще раз проверить их, но мужчины, сев в машину, уехали в неизвестном направлении.

Повторная проверка монет показала, что они сделаны из металла.

Пенсионерка обратилась в полицию и по факту продажи "клада" было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Позже был один из подозреваемых в этом преступлении — 28-летний житель Самарской области. Во время обыска у него изъяли часть похищенных у пенсионерки средств и другие предметы, которые имеют значение для расследования. Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет колонии.