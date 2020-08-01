Андрей Тарасов проверил благоустройство в Верхних Печёрах Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов 31 июля 2020 года проверил качество и сроки выполнения благоустройства двух территорий в Верхних Печёрах, вместе с руководством администрации Нижегородского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.



В частности, на ул. Лопатина у дома 2/1 частично установлены столбы уличного освещения. После завершения работ "Теплоэнерго" началась подготовка этой территории под спортивную зону. Завершается укладка песка и щебёнки. Выполнение работ составляет около 65 процентов, в субботу и воскресение также будут вестись работы.

На ул. Верхне-Печёрской, у дома 4/1, значительно активизировалась работа. Компания "Теплоэнерго" выполнила обещание и освободила земельный участок, идёт планировка, завозится и укладывается песок, администрация района помогает расширить все узкие места. Выполнение работ составляет около 40%.

"В субботу и воскресение планируют работать. На следующей неделе обязательно ещё раз заеду, проверю работу подрядчиков",- подчеркнул Андрей Тарасов.