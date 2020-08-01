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Политика

"Без вашей профессии немыслима наша жизнь", - Глеб Никитин

09 августа 2020 09:09  [51] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем строителя. Праздник ежегодно отмечается во второе воскресенье августа, в 2020 году приходится на 9 августа.

"Без вашей профессии немыслима наша жизнь. Вы взводите новые дома и дороги, школы и детские сады, больницы и спортивные объекты. От качества вашей работы зависит благополучие сотен тысяч людей в Нижегородской области. Это в полной мере творческий труд, требующий от человека высочайшей ответственности и самоотдачи.

Строительная отрасль является одним из основных драйверов экономического развития области. Даже в самый острый период пандемии в регионе практически не останавливались работы по строительству домов. В результате по итогам шести месяцев текущего года Нижегородская область вошла в десятку лидеров по темпам и объемам ввода в эксплуатацию жилья. Причем, темп ввода жилья у нас в регионе на 16% выше, чем в среднем в России. Это ваша заслуга!

Также было завершено строительство ряда социальных объектов, в частности, нового корпуса инфекционной больницы №23, который возведен в максимально короткие сроки. Хорошая работа строителей стала залогом успешной реализации национальных проектов в регионе.

Всем, кто трудится в строительной отрасли, и ее ветеранам желаю здоровья и благополучия. Пусть результаты вашей работы всегда радуют, а планы воплощаются в жизнь!" – отмечается в поздравлении.

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