Пожар произошел на ГАЗе 4 августа

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Прессовой цех Горьковского автозавода горел в Нижнем Новгороде 4 августа 2020 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании по адресу пр.Ленина, 88 поступило спасателям в 13:24.
В 14:10 пожар был локализован на площади 50 кв.м, в 14:32 – ликвидированы последствия.
В МЧС добавили, что погибших и пострадавших нет.
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