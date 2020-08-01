Пожар произошел на ГАЗе 4 августа Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Прессовой цех Горьковского автозавода горел в Нижнем Новгороде 4 августа 2020 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании по адресу пр.Ленина, 88 поступило спасателям в 13:24.

В 14:10 пожар был локализован на площади 50 кв.м, в 14:32 – ликвидированы последствия.

В МЧС добавили, что погибших и пострадавших нет.