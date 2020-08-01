Благоустройство Нижнего Новгорода началось к 800-летию города Общество

Фото: пресс-служба правительства области

Благоустройство Нижнего Новгорода началось к 800-летию города. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Работы ведутся в рамках программы "Среда 800". Сегодня — 4 августа, стартовали работы на некоторых площадках.

Речь идет о площади Маркина (территория на площади Маркина, ограниченная Нижневолжской набережной и ул. Рождественской), сквере им. Свердлова (сквер на пересечении улиц Октябрьской, Большой Покровской и Алексеевской, ограниченный домами: Большая Покровская 20б, Грузинская 30А, Алексеевская 17-23, Октябрьская 9б, 11, 13) и площади перед канатной дорогой (Казанская набережная, 8а, участок Нижегородской Соборной мечети и территория нижегородского трамплина). В рамках программы "Среда 800" это первые работы на территориях, выбранных к юбилею города.

Как изменятся территории после окончания благоустройства?

- На площади перед канатной дорогой появятся места для отдыха и озеленение, инфраструктура для комфорта горожан и видовая площадка на Волгу.

- В сквере Свердлова появятся места для отдыха и детская игровая зона, будут созданы площадки для городских мероприятий и рынка коллекционеров. Также обновится трамвайная остановка.

- Площадь Маркина после обновления станет местом тихого отдыха, прогулок и городских фестивалей. На ней появится новое озеленение, небольшие павильоны общепита и игровая зона, а также заработает фонтан.

На данный момент все участки, где ведутся работы, огорожены. Общий срок окончания работ – ноябрь 2020 года.

Напомним, региональная программа комплексного благоустройства "#Среда800" – это часть инфраструктурной программы "Город 800". Также она включает еще два направления: "#Символы800" и реставрацию объектов культурного наследия. На сегодняшний день это 110 разных объектов. При подготовке к юбилею "Город 800" задействует все районы Нижнего Новгорода.