Выбор пленки для упаковки в Москве

Компания ManuPackaging.RU готова предложить своим клиентам качественную стрейч-худ пленку, которая максимально сохраняет тяжелые и крупногабаритные грузы в паллетах. В данном случае, использование обычной пленки для упаковки будет недостаточно. С ее помощью, вы сможете обернуть не только сам товар, но также паллет, что позволит крепко фиксировать груз, исключая вероятность того, что он сместиться в процессе транспортировки.

На сайте компании, вниманию покупателей предлагается большой выбор такой пленки, заказать покупку которой сегодня вы сможете по самым доступным ценам. Тут вам предлагается товар, который смог зарекомендовать себя исключительно с положительной стороны во время перевозки груза, отличаясь исключительно положительными техническими показателями и характеристиками.

Если вам потребовалась такая продукция, то сегодня заказать ее стало возможным в онлайн режиме, подбирая для себя товар, который будет отвечать запросам и требованиям.

Особенности новой версии стрейч-пленки

Такая пленка промышленного типа включает в себя три слоя в результате чего появляется материал, который имеет высокий уровень эластичности и прочности. Использовать такую пленку можно для удержания грузов, вес которых до 200 кг. Если говорить про многочисленные преимущества, которыми обладает такой товар, то в первую очередь можно выделить такие моменты, как:

возможность обволакивать груз с пяти сторон на паллете;

обеспечение защиты от УФ-излучения, грязи и влаги;

глянцевая поверхность и прозрачность материала позволяют обеспечить отличный обзор, а также возможность считывания штрих-кода;

скорость упаковки повышается в результате высокой производительности автоматической системы упаковки;

электроэнергия расходуется гораздо меньше в сравнении с термоусадочным методом.

Если вы решите приобрести такую продукцию для упаковки, то сделать это сегодня будет возможным по самым выгодным ценам, подбирая вариант, который будет обеспечивать высокую степень упаковки товара. Данная пленка в полной мере отвечает всем европейским стандартам качества, также она пригодна для вторичной переработки. Если при выборе продукции у вас будут вопросы, потребуется уточнить информацию, вы можете в любое время воспользоваться консультацией со стороны профессионалов.

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