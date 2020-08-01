Обзор популярных моделей оверлоков Janome

Оверлок — незаменимый помощник в шитье, особенно если мастерице приходится иметь дело с осыпающимися тканями. Благодаря этой технике любое изделие приобретает аккуратный вид, а сам процесс шитья значительно упрощается.

Японская компания Janome является лидером на рынке швейно-бытовой продукции уже почти 100 лет, а это серьезный срок. Широкий ассортимент швейных машин, оверлоков, аксессуаров и лояльные цены привлекают покупателей. Оверлоки Janome зарекомендовали себя как надёжные, функциональные и доступные устройства. Рассмотрим три лучшие модели, которые уже ни один год остаются популярными среди покупателей.

Оверлок Janome T-99D — компактность и функциональность

Современный оверлок с оптимальным набором операций. Легко справляется с обработкой изделий из различных материалов. Идеален для домашнего использования. Весит устройствои всего 7,8 кг, при необходимости его легко перенести. T-99D оснащён оптимальным набором функций, достаточных как для обработки тонких тканей, так и плотного материала.

Электромеханическая конструкция безотказна даже при интенсивной эксплуатации в режиме нон-стоп. Скорости в 850 стежков в минуту достаточно для обметывания кромок на хлопке, шифоне, шёлке. Модель поддерживает работу в 4 нити, можно создавать швы flatlock, проводить ролевую обработку краёв. Доступно 8 видов строчек.

Оверлок Janome T-99 ориентирован на швей с различным практическим опытом. Нож расположен внизу, при необходимости его можно отключить. Регулировка натяжения нити продольная, вручную, с удобным расположением элементов. Лапка регулируется по высоте, позволяя выбирать оптимальный нажим с учётом особенностей материала.

Достоинства:

есть дифференциальная подача;

имеется стабилизатор силы прокола;

регулируется прижим ткани.

Недостатки:

нет дисплея;

отсутствует атоматическая заправка иглы.

Вместе с устройством покупатель получает лампу накаливания для подсветки, педаль, мусоросборник, две отвёртки, запасной нож, четыре держателя катушки и многое другое. Это один из самых больших наборов от "Джаноме", поэтому дополнительно ничего докупать не придётся.

Оверлок Janome MyLock 210 D — высокая надёжность по выгодной цене

Janome 210 D — один из немногих бюджетных оверлоков с качественной строчкой. Модель хорошо подходит как для начинающих, так и для мастериц со стажем. Работать на заказ с этим устройством вряд ли получится, но для пошива одежды членам семьи подойдёт отлично.

Janome MyLock 210D — один из самых надёжных оверлоков, качественно выполняющих свои функции. Модель справляется со всеми тканями, включая плотный джинсовый материал. Неплохо прошивает трикотаж. Позволяет обрабатывать детали с помощью разнообразных швов, как широких, так и узких: обметочные швы, Flatlock (напоминает шов, создаваемый на распошивальной машине), ролевые. В работе можно задействовать различное количество игл, нитей и петлителей.

Регулировка натяжения нити, длины стежка, дифференциала транспортера и давления лапки помогает оптимально настроить машину и выполнить идеальный шов.

Натяжение нити ручное. Максимальная скорость шитья составляет 1500 стежков в минуту. Долговечная светодиодная подсветка отлично освещает рабочую поверхность. Дисплея в данной модели не предусмотрено.

Достоинства:

высокое качество строчек;

многофункциональность;

небольшой вес;

простое управление;

работает с разными типами тканей, включая деликатные и тонкие.

Недостатки:

шум.

Приятным бонусом при покупке станут входящие в комплект мусоросборник и коробка для аксессуаров.

Оверлок Janome ML-785 — отличный баланс функциональности и цены

Janome MyLock-785 – модель с новым оригинальным дизайном. Устройство полностью отвечает всем требованиям современной швейной техники.

Модель поддерживает работу в 4 нити. Для удобства пользователей имеется дифференциальная подача. Оверлок оснащён ролевым швом, цепным стежком. Скорость в 1300 стежков/мин. позволяет обрабатывать в интенсивном режиме любые виды тканей.

На корпусе есть цветная маркировка, отсек для обрезков и другие дополнения. В комплект входит мягкий чехол. Оверлок MyLock 785 удобно заправляется, практически не шумит, легко настраивается.

Для поддержания чистоты рабочего места предусмотрен мусоросборник. В дополнение к основной лапке можно купить различные специальные приспособления, которые помогут выполнять декоративные и основные операции.

Преимущества:

4-х/3-х /2-х ниточный оверлок

роликовый шов;

роликовый шов; улучшенный контроль подачи ткани;

регулировка ширины обрезки;

дифференциальный транспортер.

Недостатки:

сильный шум во время работы.

Janome MyLock 785 — лёгкий способ получить быстрые и профессиональные результаты.

Рекомендации по выбору оверлока

При покупке оверлока важно обратить внимание на количество программ работы. Чем их больше, тем функциональным окажется устройство. Важно, чтобы машина обрабатывала разные типы тканей. Не всем оверлокам поддаются плотные материалы и не все устройства качественно обрабатывают деликатные ткани. Следует сразу определиться, с какими тканями планируется работать чаще всего и подбирать устройство под них.

Некоторыми параметрами можно пренебречь при выборе оверлока. В их числе:

Рукавная платформа и дифференциальный транспортёр увеличивают стоимость оверлока, но применяются они не всегда. Светодиодная подсветка нужна, только если рабочая поверхность плохо освещается или планируется работа в тёмное время суток. В других случаях она не нужна. Мусоросборник и дополнительный столик предназначены для увеличения рабочего пространства, создания более комфортных условий. Но на качестве выполнения строчки они не влияют.

Стоимость оверлока зависит от области применения, функционального потенциала, наличия дополнительных аксессуаров. Промышленные модели оснащены более мощными двигателям, имеют высокую скорость выполнения строчки. Такие устройства предназначены для 8-12 часов интенсивной работы без остановки.

У бюджетных моделей меньше возможностей, но работают они также качественно. Единственный нюанс – при выполнении больших заказов придётся делать перерыв каждые 3-4 часа, чтобы мотор не перегревался.

На стоимость влияет материал, из которого изготовлен оверлок. Самым надёжным считается стальной корпус. В бюджетных вариантах используется пластиковый материал.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.