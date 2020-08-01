Глеб Никитин рассчитывает на открытие фитнес-центров и кинотеатров до конца лета Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает что эпидемиологическая обстановка в регионе, вызванная распространением коронавируса, позволит к концу лета открыть фитнес-центры и кинотеатры.

Такую информацию глава региона опубликовал на своей странице в сети Instagram, отвечая на вопросы своих подписчиков.

Он напомнил, что сейчас область находится на первом этапе снятия ограничений, но эпидемиологическая обстановка уже приближает регион ко второму этапу, который позволяет снимать еще больше ограничений, но, по мнению губернатора, такие шаги нужно предпринимать, тщательно всё обдумав.

"Мы близки ко второму этапу, думаем об открытии фитнеса, но ситуация остаётся непростой: коэффициент 0,87, появляются новые очаги (заболеваемости, - прим. ред.) - мы быстро их купируем", - написал Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что сейчас в Нижегородской области от общего числа заразившихся уже 83% выздоровели. Кроме того, приготовленные для больных койки высвобождаются и их в настоящее время существует с избытком. Нижегородцы ежедневно сдают тесты на коронавирус, что позволяет выявить зараженных людей, у которых заболевание может протекать бессимптомно и это исключает распространение COVID-19.

Тем не менее, по словам губернатора, область "движется к мирной, привычной жизни".

"Понимаю, как все устали, кино и театры рано или поздно откроем - надеюсь, ещё до конца лета. Если не будет форс-мажоров и новых вспышек", - подытожил он.