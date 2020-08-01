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Экономика

Разработка графика завершения строительства ЖК "Квартал Европейский" начнется в ближайшее время

04 августа 2020 17:59  [94] Экономика
Проект ЖК Европейский

Проект ЖК Европейский

Разработка детального графика завершения строительства ЖК "Квартал Европейский" в Нижнем Новгороде начнется в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вопросы достройки домов, взаимодействие с конкурсным управляющим, а также сроки технического присоединения объекта к инженерным коммуникациям 4 августа обсудил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов и дольщики данного ЖК.

Проект ЖК "Европейский" предполагал строительство восьми многоквартирных домов с сопутствующей инфраструктурой в центре Нижнего Новгорода. Застройщиком является ООО "Квартстрой-НН", которое в марте 2019 года признано банкротом.
Возведение домов в ЖК "Европейский" не осуществляется с апреля 2016 года. Степень строительной готовности дома № 6-7 составляет 35%, еще одного дома (№ 6-8) – 75%.
Сергей Морозов рассказал, что в ближайшее время планируется перейти к рассмотрению детального графика работ по достройке объекта.

Он также сказал, что уже сформирована заявка для сетевых организаций, которые осуществят подключение домов жилого комплекса к коммуникациям.

Замгубернатора добавил, что в ближайшее время ожидается окончательное решение федерального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, который станет привлекать средства федерального бюджета для возведения проблемного долгостроя.

"Параллельно ведем организационную подготовку на объекте, чтобы при принятии решения максимально быстро выйти на площадку и начать достройку домов", - рассказал Сергей Морозов.

Напомним, решение проблемы обманутых дольщиков с участием федерального бюджета стало возможным благодаря активному участию губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Восстановление прав обманутых дольщиков ЖК "Квартал Европейский" и ЖК "На Гончарова" планируется с компании "Фонд защиты прав - граждан участников долевого строительства" на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.

Напомним, что по аналогичной схеме сейчас ведется достройка ЖК "Новинки Smart City". Также правительство Нижегородской области и Фонд заключили соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав обманутых дольщиков ЖК "Радуга" (Дзержинск, ул. Советская), ЖСК "ЖД "Приокский" (Нижний Новгород, ул. Жукова), ЖК "Земляника" (Кстово, ул. Магистральная), ЖК "Сердце Нижнего" (Нижний Новгород, ул. Ильинская).

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