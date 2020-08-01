"Единая Россия" открыла обучающий модуль Высшей партийной школы в Нижнем Новгороде Политика

Фото: НРО Единой России

"Единая Россия" открыла обучающий модуль Высшей партийной школы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.



Как рассказала руководитель нижегородской школы, депутат думы Нижнего Новгорода Инна Ванькина, на образовательной площадке политические лидеры, эксперты, медиатренеры федерального и регионального уровней проведут интерактивные лекции, тренинги и семинары.

"Качественные коммуникации между партией и людьми, умение отстаивать свою точку зрения, продвигать идеи и позицию партии, противостоять оппонентам, оперативно реагировать на повестку - очень важные и актуальные темы. Особенно сегодня, когда мы столкнулись с новыми вызовами, серьезными изменениями в общественных и политических процессах. Партии нужны сильные, компетентные и образованные люди", - сказала Инна Ванькина.

Участниками образовательной программы стали члены регионального и местных политсоветов партии, депутаты областного парламента и думы Нижнего Новгорода, представители правительства Нижегородской области, руководители предприятий, учреждений образования, здравоохранения региона.

Старт модулю дал заместитель руководителя ЦИК партии, руководитель управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов.

Сегодня для участников прошли лекции, тренинги и деловые игры, которые провели разработчик программы, руководитель Центра "Практика" Нина Зверева и медиатренеры.

Участники познакомились с технологиями публичных выступлений, учились создавать повестку, генерировать идеи, полемизировать, ориентироваться в ситуации.

"Большинство наших участников – это люди с серьезным стажем и опытом партийной работы, есть и "подрастающие кадры". Наш образовательный модуль дает им отличную возможность не только осмыслить и систематизировать уже имеющиеся знания, прочувствовать их по-другому, оценить свой потенциал, но и получить новые навыки, освободиться от шаблонов, зарядиться креативными идеями, отточить и развить свои способности. Мы сегодня увидели, с каким интересом и удовольствием наши участники занимались, даже не захотели делать перерыв. Проект действительно очень востребован, люди хотят учиться и повышать свою квалификацию. А наша задача - помочь их личностному развитию и политическому росту", - подвела итоги первого дня работы модуля Инна Ванькина.

Напомним, решение об открытии площадки Высшей партийной школы в Нижегородской области было принято в декабре 2019 года на заседании президиума Генерального совета партии "Единая Россия" в Москве. Политический запрос сегодня диктует необходимость подготовки членов партии к электоральному циклу, чтобы постоянно развиваться и наполнять действия новыми смыслами и ценностями, что и происходит во время обучения.