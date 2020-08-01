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Общество

Сельхозпредприятия в Нижегородской области не предупредили об использовании агрохимикатов

05 августа 2020 09:37  [101] Общество

Сельхозпредприятия в Нижегородской области не предупредили об использовании агрохимикатов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 5 августа 2020 года.

Установлено, что ООО "Племенной завод "Большемурашкинский", а также ООО "ПСХ Надежда" обрабатывают посевы пестицидами и агрохимикатами, но при этом не оповещают жителей об этом.

Кроме того, на границах обрабатываемых пестицидами участков не выставлены щиты (единые знаки безопасности) с указанием "Обработано пестицидами", содержащие информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные территории.

В связи с этим прокуратурой района в адрес сельскохозяйственных предприятий внесены представления об устранении нарушений действующего законодательства, которые находятся на рассмотрении.

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