Коронавирус в Крыму: "география" заражения

Как сообщило агентство в Крыму, на данный период здесь отмечено более 1300 случаев заражения коронавирусом. 73 случая были привезены из-за рубежа, 109 случаев были привезены из субъектов Российской Федерации. Также были выявлены случаи от контактов с зараженными.

973 случая были обнаружены при обращении за медпомощью. При этом были лабораторно подтверждены анализы. 168 человек обнаружили лабораторной проверке здорового населения. Всего за период выздоровели 945 человек. На данный момент на лечении находится 336 пациентов.

Согласно сведениям мониторинга, проводимого каждый день, под наблюдением остается 1 200 человек. Из них 402 человека лечатся дома. В Роспотребнадзоре было отмечено, что за последнюю неделю лидером по количество заболеваний стала Ялта. Здесь выявлено почти семьдесят случаев. Covid-19 находится во многих регионах полуострова: в Керчи, Симферополе. За неделю в каждом из регионов были выявлены случаи заболевания. "Завозных" случаев не так много, но чаще встречаются вывозные. Туристы успевают подхватить Covid-19 в Крыму во время отдыха и развозят заболевания по собственным городам и областям. Так, семья заразилась во время отпуска в Ялте. Возможно, заболели и их знакомые из Санкт-Петербурга. И подобных случаев становится всё больше. Эти и другие новости вы сможете прочесть на портале C-inform.info.

Болезнь находится рядом с нами. Об этом напомнила депутат городского совета Ялты Елена Надаль, которая еще не оправилась от перенесенной инфекции. Covid-19 несет реальную угрозу для жизни. Елена Надаль провела в реанимации 10 дней, из них несколько дней пребывала в беспамятстве. У неё обнаружили третью степень поражения легких из четырех. Она тяжело оправлялась от болезни. Даже дома, она с трудом разговаривает и ходит. Ежедневно из 11 человек, которые находятся в реанимации в Республиканской больнице, умирает 1 человек. Кого-то просто не успевают довезти. Других успевает вернуть к жизни бригада реаниматологов. Все врачи находятся в скафандрах. Погода жаркая, поэтому пот у них проступает даже на ресницах. Работать так очень тяжело. Врачи заступают в смену на 14 часов с промежутками в 2-3 часа. Это нужно понимать. Врачи без устали выполняют свою работу.

Елене Надаль еще предстоит долгий процесс реабилитации. Всех жителей она предупредила на своей странице в Фейсбук, чтобы они берегли себя.

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