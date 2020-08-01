Александр Цыбульский

Александр Цыбульский родился в 1979 году в столице России. Он долго находился на посту губернатора. Сведений о родителях Цыбульского в доступных источниках нет. Изначально он выстраивал карьеру в военной сфере с 1996 по 2005 годы. Цыбульский служил в армии. Он обучался в Военном институте Минобороны. В 2014 году это учебное заведение отпраздновало столетия.

В 2006 году Цыбульский окончил институт по бизнесу. Карьера в правительстве у него сложилась достаточно удачно. Из Министерства экономического развития его перевели в департамент отношений международных при правительстве. Здесь он занимал разные посты в Министерстве развития. Также он начал работать помощником министра и за пару лет смог дойти до должности замглавы ведомства.

На протяжении деятельности он не менял область своих интересов. Его работа была связана с международными отношениями, сотрудничеством с остальными государствами в экономическом плане. На должности замминистра Цыбульский занимался кураторством вопросов развития различных территорий, имеющих уникальный статус. Также он отвечал за социальное и экономическое развитие Арктики. Вероятно, именно это смогло сыграть собственную роль в карьере Цыбульского, в которой произошел существенный переворот в положительную сторону.

Одна из значимых страниц в биографии Цыбульского имеет связь с событиями в Украине. В результате таких событий Крым сумел войти в состав России. Цыбульский принимал участие в переговорах со столицей Украины и Брюсселем. В результате было отложено вступление в активное действие соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Именно это послужило причиной массовых протестов в столице Украины. Цыбульский возглавил созданную рабочую группу по соединению Крыма с Севастополем и занимался курированием некоторых проектов. Это оставило свой отпечаток на отношениях между Россией и Украиной.

На данный момент Цыбульскому приходится осваивать науку управления в той части, которая ему незнакома по прошлой деятельности. Цыбульский встречается с ветеранами, организует другие программы. Крайний Север является суровым и уникальным местом. Однако, скорее всего, Цыбульскому удастся на нём хорошо закрепиться.

Цыбульский прекрасно справляется с возложенной на него должностью. Он оперативно решает актуальные проблемы края, который находится в рамках его компетенции.

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