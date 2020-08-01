"ЭнергосбыТ Плюс" напомнил о долгах за отопление и горячую воду Общество

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" на подъездах жилых домов разместил 7 тысяч оранжевых объявлений "Они не платят за тепло и горячую воду" в Дзержинске и Кстове. В них перечислены номера квартир должников за тепло и ГВС с указанием суммы неоплаченных счетов, подчеркнули в пресс-службе компании.

В объявлении также перечислены последствия растущих долгов. В частности, по действующему законодательству, после вынесения судебного решения Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" (от имени поставщика услуги "Т Плюс") имеет право запросить в налоговой инспекции информацию обо всех открытых счетах неплательщиков. На основании полученных сведений их банковские счета будут заблокированы, а денежные средства списаны в счет погашения долга.

Кроме этого, Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" в официальных письмах, направляемых в Управление федеральной службы судебных приставов, ходатайствует о запрете должнику на распоряжение принадлежащим имуществом, включая запрет на вселение и регистрацию должника, членов его семьи и иных лиц.

В рамках информационной кампании "Внимание! Должник!", которую ежегодно проводит "ЭнергосбыТ Плюс", в августе 1 335 должников-физических лиц Дзержинска получили письма с судебными решениями о взыскании задолженности по оплате за отопление и горячую воду. Если до 25 августа 2020 года она не будет погашена, информация о должниках будет передана судебным приставам для ареста банковских счетов и имущества, также на неплательщиков будет возложена обязанность по оплате всех издержек (7% от суммы, подлежащей взысканию по исполнительному документу).

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает о необходимости своевременной оплаты отопления и горячей воды. Компания просит не затягивать с погашением задолженности в случае ее появления, так как это позволит избежать судебных разбирательств, ареста счетов, имущества и других негативных последствий.