Сайдинг запретили использовать при ремонте учреждений культуры в Нижегородской области Общество

Реставрация Дома культуры в деревне Щепачиха Фото: из соцсети Facebook, Ольга Щетинина

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сайдинг запретили использовать при ремонте учреждений культуры в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры региона.

Согласно информации, 27 июля был подписан приказ "О дополнительных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности и проведению ремонтно-реставрационных работ".

Он касается ремонта в государственных учреждениях, подведомственных региональному министерству культуры. Документом, в том числе, закреплено использование определенных материалов.

"Ремонт должен проводиться без использования материалов, нарушающих уникальную архитектуру и самобытность территории. В числе таких материалов – сайдинг", - сообщили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что решение принято из соображений пожарной безопасности. Кроме того, приказ направлен на сохранение исторического облика территорий.

Добавим, что в конце июня общественный резонанс вызвала реставрация Дома культуры в деревне Щепачиха Павловского района. Как сообщила на своей странице в соцсети Facebook заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, историческое здание обшили сайдингом.

В этом году, по ее словам, планируется отремонтировать более 35 местных домов культуры в районах области, в том числе в Ваче и Ворсме.