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Общество

Резной фронтон дома из Нижегородской области станет центральным экспонатом выставки на ВДНХ

05 августа 2020 12:57  [92] Общество

Фото: с сайта mos.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Резной фронтон дома из Нижегородской области станет центральным экспонатом первого раздела выставки "Первый деревянный заповедник" на ВДНХ. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Архитектурный объект сохранился с 1870 года. Конструктивные элементы фронтона украшены художественной резьбой с растительными узорами, в середине находится изображение солнца.

Основу экспозиции составят предметы народной архитектурной резьбы по дереву XVI–XIX веков: элементы конструкций и декоративной отделки крестьянских изб села Коломенского, а также сел Поволжья и северных территорий России.

Всего выставка включает четыре тематических раздела. Также на ней будут представлены примеры древнерусской фортификационной архитектуры; будет организована интерактивная зона, которая знакомит с мерами длины и способами измерения, которыми пользовались при строительстве в старину; и раздел, посвященный истории создания музея-заповедника.

Выставка будет работать с 8 августа по 18 октября в павильоне № 67 на ВДНХ.

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