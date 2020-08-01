Банк "Открытие" снизил взнос по ипотеке с господдержкой Общество

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Банк "Открытие" снизил размер первоначального взноса по программе ипотечного кредитования с государственной поддержкой до 15%. Это позволит сделать приобретение нового жилья доступным для более широкого круга заемщиков, сообщили в пресс-службе банка.



Программа предусматривает покупку квартиры в новостройке у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 6 млн рублей для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, ставка в "Открытии" – от 5,99%.



Стать заемщиком по госпрограмме может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Оформить кредит в "Открытии" можно всего по двум документам, прийти в банк потребуется лишь один раз - непосредственно на сделку. Подать заявку на ипотеку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно полностью онлайн без риска для здоровья, добавили в пресс-службе банка.



"Льготная ипотека пользуется высоким спросом у наших клиентов. Всего за время действия госпрограммы мы выдали кредиты на сумму свыше 8 млрд рублей. Мы рады, что более 2,6 тысяч семей смогли за это время смогли улучшить свои жилищные условия с нашей помощью", - сказала заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Нина Крючкова.