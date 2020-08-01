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Общество

Подросток с диагнозом ДЦП пропал в Нижнем Новгороде

05 августа 2020 13:47  [55] Общество

Фото: ПСЦ Рысь

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Подросток с диагнозами ДЦП и аутизм пропал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь "

Даниилу Жулину 16 лет. Сегодня в 8:00 он ушел из дома на ул. Мончегорской и пропал.

Юноша плотного телосложения, ростом 156 см. У него русые волосы и серые глаза. Был одет в серую футболку в бело-синюю полоску, серые бриджи и кроссовки цвета хаки на липучках. Особые приметы - ходит на носочках, имеет нарушения речи.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по телефонам 8(831) 28-38-200 или 102.

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