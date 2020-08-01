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Бизнес

Банк "Открытие" приглашает региональные ИТ-компании для участия в "Московском акселераторе" стартапов

05 августа 2020 14:51  [73] Бизнес

Банк "Открытие" приглашает региональные ИТ-компании для участия в "Московском акселераторе" стартапов. В пресс-службе банка сообщили, что главной задачей программы является помощь стартапам в выводе на рынок и масштабировании инновационных решений.

В столице стартует прием заявок на участие в третьем треке программы "Московский акселератор". Он будет посвящен развитию стартапов в области финансовых технологий и электронной коммерции.

Проект реализуется агентством инноваций Москвы в партнерстве с московским инновационным кластером при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Банк "Открытие" предоставит возможность участникам "Московского акселератора" пройти экспертизу идей, гипотез и проектов. Авторы лучших инновационных решений "Московского акселератора" получат возможность пилотирования своих проектов на площадке банка "Открытие" и внедрения их в промышленную эксплуатацию по контракту.

"Fintech трек Московского акселератора станет для нас дополнительным каналом поиска и пилотирования новых решений для развития технологий бизнес-линий и повышения привлекательности продуктов и услуг банка. Это реальная возможность начинающим командам реализовать собственные проекты", - отметил вице-президент, директор департамента ИТ-финансов, стратегии и контроля Сергей Данилин.

"Программа трека включает в себя индивидуальную работу с экспертами, воркшопы и мастер-классы с участием партнеров — компаний, лидирующих в отрасли финтеха", — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Для участия в треке Fintech "Московского акселератора" приглашаются стартапы, реализующие проекты в следующих направлениях:

- потребительские сервисы (кредитование, комиссионные услуги и сервисы для цифровых каналов, электронная коммерция);
- идентификация пользователей (технологии машинного зрения, распознавание лиц и отпечатков пальцев);
- речевые технологии (чат-боты и голосовые боты);
- legal tech (блокчейн-технологии, ИТ-решения для оптимизации работы юристов и формирования "умных" контрактов);
- антифрод-системы и безопасность (мониторинг онлайн-платежей, учет истории покупок);
- управление инвестициями (пользовательские сервисы и системы управления активами);
- скоринг и андеррайтинг (технологии оценки платежеспособности контрагентов и прогнозирования финансовых рисков);
- персонализация в секторе финансовых услуг (разработки для анализа поведения клиентов и рекомендательные сервисы).

Прием заявок продлится по 18 сентября включительно. Экспертное жюри выберет 30 лучших проектов.

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