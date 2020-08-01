Мошенники вымогают деньги у юрлиц, прикрываясь именем "Т Плюс" Общество

Департамент экономической безопасности ПАО "Т Плюс" зафиксировал несколько фактов попытки хищения средств у потенциальных поставщиков и подрядчиков. Об этом предупредили в пресс-службе компании.

Мошенники представляются сотрудниками электронной торговой площадки B2B и используют адрес электронной почты dogovor@center-b2b.org. Они предлагают юрлицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере общепита, заключить договор с ПАО "Т Плюс", интересы которого они якобы представляют, на предоставление услуг по приготовлению комплексных обедов для персонала на сумму около 4,8 млн рублей.

При наличии заинтересованности, в адрес организаций общепита присылаются форма коммерческого предложения, уставные документы и реквизиты ПАО "Т Плюс". В качестве обязательного условия заключения договора называется получение некого Сертификата соответствия квалификации участников закупки, стоимость которого составляет 60-70 тысяч рублей.

Попытки мошенничества зафиксированы в Калужской области, республиках Мордовия и Татарстан. Компания проводит собственную проверку по этим фактам и приложит все усилия для того, чтобы злоумышленники были найдены и понесли заслуженное наказание.

В компании обратили внимание - такая закупка "Т Плюс" не объявлялась. "Т Плюс" не требует у потенциальных поставщиков и подрядчиков каких бы то ни было документов, за изготовление которых взимается плата самой же компанией или ее агентами. Если кому-то стало известно о таких фактах, необходимо обратиться на анонимную "горячую линию" Т Плюс": 8 (800) 700-06-06.