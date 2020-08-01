Нижегородский мотоциклист погиб в ДТП с двумя автобусами

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Мотоциклист погиб в ДТП с двумя автобусах в Щербинках Нижнего Новгорода 5 августа 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла по адресу пр. Гагарина, около дома № 232Д в 11:30. Предварительно, мотоциклист столкнулся с автобусом, въезжающим на автостанцию. После этого мотоциклиста отбросило под другой автобус, который выезжал с автостанции.
39-летний мужчина серьезно пострадал, и позднее умер от полученных травм.
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