лукойл
Последние новости рубрики Происшествия
05 августа 2020 17:17  [108] Пенсионер вместе с трактором утонул в котловане с куриным пометом в Павловском районе
05 августа 2020 16:42  [169] Нижегородский мотоциклист погиб в ДТП с двумя автобусами
05 августа 2020 16:08  [134] Зерновое поле сгорело в Гагинском районе
04 августа 2020 15:31  [279] Слесарь умер в воинской части Дзержинска
04 августа 2020 15:07  [291] Пожар произошел на ГАЗе 4 августа
04 августа 2020 13:19  [264] Потолок обвалился в многоквартирном доме в Кстове
04 августа 2020 12:53  [261] Пожилая нижегородка купила у мошенников подделку под видом золота из старинного клада (ВИДЕО)
04 августа 2020 10:17  [350] Иномарка перевернулась в Нижнем Новгороде
03 августа 2020 10:29  [319] Пять человек пострадали в лобовом столкновении в Павловском районе
03 августа 2020 09:33  [649] Водитель погиб, двое детей пострадали в нижегородском ДТП
Происшествия

Пенсионер вместе с трактором утонул в котловане с куриным пометом в Павловском районе

05 августа 2020 17:17  [108] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пенсионер утонул в котловане с куриным пометом в Павловском районе. Об этом сообщается в группе "Кстати" в соцсети ВКонтакте.

Согласно информации, 73-летний Евгений Фомичев на личном тракторе отправился в лес за грибами и пропал. На его поиски отправились местные жители и волонтеры. Через некоторое время трактор был найден.

Как выяснилось, в поле рядом с дорогой "Павловская птицефабрика" организовала отстойник для вымываемых из курятников отходов и илового осадка. Глубина котлована - несколько метров. В него и провалился трактор.

Однако, мужчины в нем не оказалось. Тело пенсионера было найдено спустя сутки в том же котловане.

Отстойник никак не огорожен до сих пор. Следственный комитет проводит проверку.

(видео размещено в группе "Кстати" в соцсети ВКонтакте).
 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph