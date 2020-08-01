Пенсионер вместе с трактором утонул в котловане с куриным пометом в Павловском районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пенсионер утонул в котловане с куриным пометом в Павловском районе. Об этом сообщается в группе "Кстати" в соцсети ВКонтакте.

Согласно информации, 73-летний Евгений Фомичев на личном тракторе отправился в лес за грибами и пропал. На его поиски отправились местные жители и волонтеры. Через некоторое время трактор был найден.

Как выяснилось, в поле рядом с дорогой "Павловская птицефабрика" организовала отстойник для вымываемых из курятников отходов и илового осадка. Глубина котлована - несколько метров. В него и провалился трактор.

Однако, мужчины в нем не оказалось. Тело пенсионера было найдено спустя сутки в том же котловане.

Отстойник никак не огорожен до сих пор. Следственный комитет проводит проверку.

(видео размещено в группе "Кстати" в соцсети ВКонтакте).