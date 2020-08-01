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Общество

Глеб Никитин проверил благоустройство одного из борских дворов после обращения жителя

05 августа 2020 18:34  [35] Общество
Глеб Никитин проверил благоустройство одного из борских дворов после обращения жителя

Глеб Никитин проверил благоустройство одного из борских дворов после обращения жителя

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей поездки на Бор 5 августа посетил двор рядом с домом №73 по улице Фрунзе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Поводом для посещения стало обращение жителя города, которое он направил в личный Instagram-аккаунт главы региона. В сообщении борчанин обратил внимание на плохое состояние детской площадки.

Глеб Никитин посетил двор вместе с главой администрации городского округа Александром Киселевым. Как отметил глава региона, двор действительно находится в плохом состоянии. Игровые элементы, судя по внешнему виду, были установлены несколько десятилетий назад. Александр Киселев сказал, что в течение недели территорию благоустроят.

"Состояние дворов вызывает вопросы во многих городах региона. Конечно, основную роль в процессе улучшения их состояния играют управляющие компании. Но это не значит, что муниципалитеты должны самоустраняться от решения таких проблем", - сказал Глеб Никитин.

Как отметил губернатор, в ходе благоустройства целесообразно сохранить один из игровых объектов в форме ракеты.

"В советскую эпоху нередко дворы украшали интересными объектами со своими индивидуальными чертами. Для многих людей они стали неотъемлемой частью образа двора родного дома. Было бы здорово сохранять такие образцы, если, конечно, они не представляют опасности", - поделился Глеб Никитин.

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