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Политика

"Завод имени Свердлова не планирует сокращать персонал", - Евгений Люлин

06 августа 2020 09:15  [45] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин провел рабочую встречу с генеральным директором предприятия ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" Юрием Шумским в Дзержинске. Как сообщил Евгений Люлин, руководство завода опровергло слухи о сокращении сотрудников и рассказало о планах развития.

"Слишком много различных слухов о массовых сокращениях на заводе я читаю и в средствах массовой информации, и в социальных сетях. Подробно обсудили с генеральным директором этот вопрос, никаких сокращений нет, и не планируется. Речь идет, напротив, о развитии, создании новых производств. Какие-то реорганизации, перестроения на любом промышленном предприятии всегда происходят, но главное – не надо беспокоиться, не стоит поднимать панику", - подчеркнул Евгений Люлин.

Как отметил первый заместитель губернатора, ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" имеет особое значение и в жизни города, и в экономике региона. Он подчеркнул, что на предприятии периодически запускают новые производства, здесь появляются востребованные продукты.

"Сегодня обсудили, какие задачи перед заводом стоят, какую новую продукцию планируется запускать в производство. На самом деле программа и перспективы интересные. Завод развивается, будет наращивать объемы, поэтому потребуются новые грамотные кадры", - добавил Евгений Люлин.

"Мы заинтересованы в развитии крупнейшего промышленного комплекса в округе. Открытие новых цехов, расширение производственных мощностей – это новые рабочие места, перспективы роста населения Дзержинска. Со своей стороны мы готовы развивать город, делать его комфортным и доступным для жизни", - подчеркнул глава Дзержинска Иван Носков.

Напомним, по данным регионального минпрома, ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" входит в федеральный перечень системообразующих компаний.

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