Нижегородка обманывала пенсионеров под видом волонтера Происшествия

Нижегородка обманывала пенсионеров под видом волонтера. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 6 августа 2020 года, перед судом в Павлове предстанет 36-летняя женщина, обвиняемая в мошенничестве.

По версии дознания в июне этого года нижегородка неоднократно приобретала в магазинах бытовые товары, каждый раз на сумму около 2 тысяч рублей. С покупками она приходила домой к пенсионерам, представляясь волонтером, который разносит подарки к празднику "День Победы".

Раздав подарки пенсионерам, мошенница сообщала им о необходимости оплаты налога за полученные товары в размере 6 тысяч рублей. Доверчивые пенсионеры отдали женщине по 6 тысяч рублей. Потом она уходила. Отметим, что ущерб она не возместила.

Санкция данной статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.