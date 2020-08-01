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Общество

Нижегородские волонтеры проведут субботник в усадьбе Рябининой

06 августа 2020 10:16  [79] Общество

Фото: волонтеры культуры Нижегородской области

Нижегородские волонтеры в сфере культуры с Приволжским филиалом ФГУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" при поддержке министерства культуры Нижегородской области проведут субботник в Главном доме Усадьбы Рябининой 14 августа 2020 года.

Здание, построенное в первой половине XIX века в стиле позднего русского классицизма, является объектом культурного наследия федерального значения.

"Сохранение культурного наследия народов России – одна из задач волонтеров культуры. Мы хотим провести субботник в Главном доме Усадьбы Рябининой, а также ознакомить добровольцев с историей одной из старейших и богатейших купеческих усадеб Нижнего Новгорода. Памятник истории федерального значения находится на красной линии, где ежегодно прокладывают свой маршрут тысячи туристов", – подчеркнул региональный координатор общественного движения "Волонтеры культуры" Ассоциации волонтерских центров Нижегородской области Александр Зуев.

Чтобы принять участие в субботнике, необходимо пройти регистрацию. Мероприятие проводится с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Сбор участников субботника состоится 14 августа в 11:00 у ворот Усадьбы Рябининой по адресу: ул. Ильинская, 56, лит А. Весь необходимый для уборки инвентарь будет предоставлен на месте.

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