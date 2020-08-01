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Общество

ТОП-5 способов оплаты счета за электроэнергию

06 августа 2020 10:35  [65] Общество

ПАО "ТНС энерго НН" напоминает своим клиентам: в летний сезон, уезжая на дачу, в путешествие по России или на отдых к морю, не забывать ежемесячно оплачивать счета за электроэнергию. Это поможет избежать задолженности, ведь изначально небольшие суммы со временем копятся, превращаясь во внушительную задолженность, которая спустя несколько месяцев может стать бременем для семейного бюджета, заметили в пресс-службе компании.

Есть простые дистанционные способы оплаты квитанции, благодаря которым жители Нижегородского региона могут оплачивать счет за электроэнергию из любой точки России:

банковской картой на сайте nn.tns-e.ru;

с помощью мобильного приложения для iOS или Android;

через Сбербанк Онлайн;

подключив автоплатеж;

через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.

Клиенты компании, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут совершить платеж без комиссии через кассы в отделениях Почты России, терминалы самообслуживания ПАО "ТНС энерго НН", терминалы и кассы Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.

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