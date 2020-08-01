Клиенты банка "Открытие" стали чаще оформлять налоговые вычеты онлайн Общество

Фото: с сайта банка "Открытие"

Владельцы полисов НСЖ и ИСЖ от "Росгосстрах Жизнь" (входит в группу банка "Открытие") во время и после самоизоляции стали чаще оформлять налоговые вычеты. Количество пользователей онлайн-сервиса "Налоговый консультант" с марта 2020 года удвоилось, обратили внимание в пресс-службе банка.



Число заявок в онлайн-сервисе "Налоговый консультант", который позволяет удаленно оформить налоговые вычеты по продуктам страхования жизни, за время самоизоляции приблизилось к показателям ноября-декабря, когда клиенты банка "Открытие" и "Росгосстрах Жизнь" традиционно стремятся завершить все финансовые дела и активно обращаются за этой услугой.



В среднем количество клиентов, которые зарегистрировались в личном кабинете сервиса "Налоговый консультант" и подали документы на оформление вычета, в конце 2019 года составляло более 100 человек в месяц. Затем число обращений резко снизилось. А с началом пандемии и самоизоляции среднее количество обращений за этой услугой снова выросло до декабрьских показателей.



"По данным Федеральной налоговой службы, средняя сумма налогового вычета по взносам на страхование жизни и пенсионное обеспечение в 2018 году составила всего 30 тысяч рублей, а вот размер инвестиционного вычета был близок к максимальному - 327 тысяч рублей. Почему сумма вычета по страховому и пенсионному обеспечению вчетверо ниже установленного лимита? Видимо, дело в пенсионных взносах: это более долгосрочный продукт и среднегодовые взносы там гораздо ниже, чем в накопительном страховании жизни", - предположил директор по стратегическому анализу "Росгосстрах Жизнь" Иван Чубарь.

"Давайте посмотрим на количество получивших вычет. Инвестиционный за 2018 год получили около 43 тысяч человек, и это примерно соответствует количеству лиц, которые могли на него претендовать. Вычеты по страхованию жизни и пенсионному обеспечению получили 179 тысяч человек. При этом в 2018 году было заключено 275 тысяч полисов, и это только НСЖ. На начало 2019 года действовало более миллиона полисов НСЖ с регулярными взносами. То есть люди активно оформляют положенные им вычеты по инвестиционным инструментам, а вот по продуктам страхования жизни – гораздо реже. Часто это происходит из-за незнания, что такой вычет можно получить. Мы рассказываем о такой возможность каждому, кто заключает договор ИСЖ и НСЖ", - пояснил он.



После покупки полиса инвестиционного или накопительного страхования жизни сроком не менее пяти лет можно получить налоговый вычет в размере 13% от оплаченной страховой премии, до 15 600 рублей в год. Вычет можно оформить в личном кабинете на сайте партнера СК "Росгосстрах Жизнь", не выходя из дома.



По договорам инвестиционного (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ) от СК "Росгосстрах Жизнь", в 2019 году общая сумма налоговых вычетов составит 297,5 млн рублей.



Сервис "Налоговый консультант", оформить который можно в отделениях банка "Открытие", позволяет получить налоговый вычет онлайн по инвестициям в ИСЖ и НСЖ, а также предусматривает помощь с подготовкой и проверкой документов для налоговой. Кроме того, клиент имеет право на вычет не только в рамках декларирования за прошлый год с возвратом денег от налоговой, но и у работодателя. Для этого нужно получить соответствующую справку в налоговой инспекции. Более того, у работодателя можно получить вычет по взносам, уплаченным в 2020 году.