Эконадзор в Нижегородской области теперь будут осуществлять на машинах высокой проходимости Общество

Эконадзор в Нижегородской области теперь будут осуществлять на машинах высокой проходимости Фото: пресс-служба правительства области

Государственный экологический надзор Нижегородской области теперь будут осуществлять на автомобилях высокой проходимости.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, для регионального государственного экологического надзора Минэкологии Нижегородской области закуплены автомобили высокой проходимости.

Губернатор региона Глеб Никитин пояснил, что обновление парка повысит эффективность работы ведомства.

"Деятельность регионального экологического надзора требует оперативности в сложных дорожных условиях, поскольку большая часть нарушений природоохранного законодательства выявляется там, куда не доедет обычный легковой автомобиль – в лесополосе, в полях, на заброшенных территориях, на берегах рек. Поэтому обновление парка техники особенно важно", - сказал Глеб Никитин.

"Национальный проект "Экология" уже позволил сделать ряд важных шагов по улучшению ситуации. Но наша обязанность - привлекать дополнительные ресурсы для того, чтобы более оперативно реагировать на вызовы времени. Чем раньше удается выявить или предотвратить нарушение, тем легче исправить ситуацию", - добавил глава региона.

Ключи руководителям территориальных отделов 6 августа торжественно вручил министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров.

"У каждого отдела под надзором несколько районов, и разброс нарушений по территории может быть значительным. Самая большая нагрузка – на центральном отделе, который фиксирует нарушения в Нижнем Новгороде, Дзержинске, городе Бор, а также в Богородском, Володарском и Кстовском районах. Всего у нас пять отделов, обслуживающих все 52 района Нижегородской области и Нижнего Новгорода. Новый транспорт сэкономит нам время, поможет оперативно реагировать на обращения и чаще проводить рейды на месте несанкционированных свалок отходов", - объяснил Денис Егоров.

Каждый территориальный отдел, а также отдел организации экологического надзора министерства получил по одному автомобилю.

Оперативность в выявлении правонарушений экологического законодательства способствует достижению ключевых показателей национального проекта "Экология".