"Высшая партийная школа в Нижнем Новгороде – центр политической учебы для всего Приволжья", - Андрей Турчак Политика

Фото: партии "Единая Россия"

Филиал Высшей партийной школы "Единой России" в Нижнем Новгороде стал одной из первых образовательных площадок партии в регионах. Успешные практики школы будут тиражироваться на все отделения партии в субъектах страны. Об этом сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе встречи со слушателями образовательного модуля в Нижнем Новгороде.

"Мы сразу договорились, что нижегородская школа будет не областного, а окружного уровня. Что мы создаем здесь центр постоянной политической учебы для всего Приволжского федерального округа (ПФО) со своей спецификой. То есть не просто дублируем тут программу московской школы, а дополняем ее и развиваем со спецификой федерального округа. Считаю такой подход единственно верным. Федеральные лекала невозможно применить на любой регион. Понимание местных особенностей, ситуации "на земле", погруженность в локальную повестку являются ключом к успеху в каждом регионе", – подчеркнул Андрей Турчак.

По словам секретаря Генсовета, политическая борьба на предстоящих выборах в Госдуму будет "крайне жесткой".

"Перед нами стоит задача сохранить лидерство "Единой России". Без всякого преувеличения это означает: сохранить единство и дальнейшее развитие страны. Именно из такого понимания ситуации каждому из нас нужно планировать свою работу, выходить на дебаты, встречаться с людьми", – резюмировал он.

В свою очередь секретарь регионального отделения партии, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что цель Высшей партийной школы – основать лидирующий институт политического образования в стране.

"Образовательный модуль – это абсолютно необходимый инструмент как на федеральном, так и на региональном уровне. Он учит отвечать на жизненные вопросы, которые волнуют людей, используя полученные теоретические и практические навыки. У нас в партии огромное количество опытных профессионалов, опытных администраторов, но зачастую им не хватает тех или иных компетенций. Уверен, что обучение приведет к повышению качества политического процесса в регионе", – подчеркнул Глеб Никитин.

4 августа "Единая Россия" открыла образовательный модуль Высшей партийной школы в Нижнем Новгороде. На площадке политические лидеры, эксперты, медиатренеры федерального и регионального уровней проводят интерактивные лекции, тренинги и семинары. Участниками образовательной программы "Идеолог-полемист" стали члены регионального и местных политсоветов партии, депутаты областного парламента и городской Думы Нижнего Новгорода, руководители предприятий, учреждений образования, здравоохранения региона.