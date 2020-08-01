Волонтеры Нижегородского волонтерского центра отработали более 30 тысяч заявок Политика

Волонтеры Нижегородского волонтерского центра отработали более 30 тысяч заявок Фото: НРО "Единая Россия"

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород посетил региональный волонтерский центр партии. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единой России".

Андрей Турчак поблагодарил активистов за помощь людям, оказанную в период пандемии, и вручил благодарственные письма.

"На вас легла колоссальная нагрузка – вы консультировали жителей по многим вопросам, принимали и отрабатывали заявки на оказание помощи. За каждой из этой заявок стоят судьбы людей, оказавшихся в трудной ситуации. Без вашей поддержки нижегородцам было бы гораздо тяжелее пережить это непростое время", – обратился Андрей Турчак к добровольцам.

По его словам, волонтерские штабы в районах Нижегородской области смогли также объединить общественные и коммерческие организации, которые предоставили продуктовые наборы жителям и медикам, участвовали в реализации всех волонтерских проектов. "Это и есть те успешные практики, которые нужно продолжать. В то же время многим людям все еще требуется ваша помощь и поддержка. Поэтому прошу вас продолжить эту важную и нужную работу", - сказал Андрей Турчак.

Секретарь регионального отделения партии, губернатор Глеб Никитин присоединился к словам благодарности и поддержал предложение продолжить работу волонтерского движения.



"Местным отделениям партии следует поддержать дальнейшую работу областных волонтерских центров, новые формы персонального общения и оказания помощи людям. Сейчас необходимо определить новые направления деятельности окружных волонтерских штабов. Сделать это нужно, исходя из актуальных запросов жителей на местах", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, Андрей Турчак в ходе поездки в Нижний Новгород провел встречу с Глебом Никитиным, принял участие в работе первого модуля регионального филиала Высшей партийной школы, открывшегося накануне.