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Политика

Нижегородские власти будут развивать парк Победы как центр патриотической жизни

06 августа 2020 18:52  [72] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Нижегородские власти будут развивать парк Победы в Нижнем Новгороде как центр патриотической жизни. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, информацию о развитии парка озвучил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин секретарю Генерального совета "Единой России" Андрею Турчаку.

Глеб Никитин и Андрей Турчак 6 августа посетили парк Победы, где возложили цветы к памятнику Василию Маргелову.

Как рассказал Глеб Никитин, в этом году парк отмечает свое 35-летие. Заложен он был в 1985 году в ознаменование 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глеб Никитин подчеркнул, что за последние два года в парке было проведено масштабное благоустройство.

"2 июля Нижнему Новгороду Указом президента было присвоено звание "Город трудовой доблести". Сейчас проводится голосование по выбору места, где будет установлена памятная стела. Парк Победы - одна из пяти территорий, представленных на выбор нижегородцев. Мы обязательно продолжим развивать парк как центр патриотической жизни", - сказал Глеб Никитин.

Затем Андрей Турчак и Глеб Никитин возложили цветы к памятнику горьковчанам – труженикам тыла в Нижегородском кремле.

Парк Победы – мемориальный парк, расположенный на Гребном канале. Парк основан в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Общая площадь территории парка составляет 44,5 тысяч кв.м. Там выставлена экспозиция из более чем 40 образцов демилитаризованной военной техники, произведенной в разные годы на нижегородских и других заводах России: танки, зенитные установки, артиллерийские системы, минометы, бронетранспортеры, авиационная техника, экспонаты военного судостроения. Также в парке расположена аллея ветеранов, мемориальные знаки в память о павших нижегородцах и известных военных деятелях.

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