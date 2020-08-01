"ЭнергосбыТ Плюс" запустил онлайн-сервис по передаче показаний для юрлиц Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" запустил онлайн-сервис для юридических лиц. Теперь для того, чтобы передать показания счетчиков горячей воды (только водомеров), не нужно приходить в офис, это можно удобно и быстро сделать на сайте в разделе "Для бизнеса" (https://novgorod.esplus.ru/business/service-legal/post/), сообщили в пресс-службе компании.

Клиенту компании достаточно перейти на вкладку "Для бизнеса" и заполнить форму в разделе "Горячая вода - Сервисы". ЭнергосбыТ Плюс обращает внимание, что форма активируется только в период с 16 по 25 число каждого месяца. Для того, чтобы ею воспользоваться, клиенту необходимо внести номер своего договора или ИНН.

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает о необходимости своевременного предоставления показания приборов учета. При отсутствии показаний начисление за горячее водоснабжение производится по среднемесячному потреблению в течение двух месяц, далее по договорному объему ГВС. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2013 года №776.