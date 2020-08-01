Более 100 нижегородских строителей получили награды Политика

Работники строительной отрасли Нижегородской области награждены ведомственными и правительственными наградами. Как сообщили в пресс-службе правительства региона 7 августа 2020 года, в преддверии Дня строителя, которой в этом году отмечается 9 августа, 105 работников отрасли получили награды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Законодательного собрания региона, губернатора Нижегородской области и регионального министерства строительства.

"Строительство – одна из самых важных сфер экономики. Совместная задача государства и отрасли – создание комфортных условий жизни для граждан нашей страны. Сегодня в регионе строится огромное количество объектов, часть из них – в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Это колоссальная нагрузка, за которой стоит огромный ежедневный труд коллективов. В Нижегородской области возводятся жилые дома, детские сады, больницы, создаются объекты инфраструктуры. Только в прошлом году построено более 1410 тысяч кв. метров жилья, 2 социальных объекта, началось возведение еще одного соцобъекта. На этот год мы планируем строительство еще 6 объектов", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Почетные дипломы и благодарности губернатора Нижегородской области за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие строительной отрасли получили 38 сотрудников организаций. Среди них Почетный строитель России Геннадий Ваганов, который работает бетонщиком 5-го разряда в ООО "Промгражданстрой" (Арзамас) и Игорь Саксин, формовщик железобетонных изделий и конструкций участка открытых полигонов цеха основного производства АО "Завод железобетонных конструкций" Арзамасского района.

"В День строителя принимают поздравления крановщики и каменщики, маляры и инженеры, архитекторы и проектировщики. Эти люди не только отвечают за возведение строительных объектов, но и дают гражданам возможность жить и работать в достойных условиях. У нас масштабные планы по расселению аварийного жилья, возведению социальных объектов – больниц, школ, детских садов. И реализация этих проектов станет возможной только благодаря неравнодушию и ответственности людей, влюбленных в свою профессию", - добавил Глеб Никитин.

На сегодняшний день строительная отрасль Нижегородской области включает в себя около 4 тысяч организаций и предприятий, в которых работает более 84 тысяч человек.