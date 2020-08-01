Объявлены победители конкурса региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее" Общество

ПАО "Ростелеком" и АО "НЭК Нева Коммуникационные Системы" подвели итоги IX конкурса региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее". Об этом сообщили в пресс-службе "Ростелекома".

Церемония объявления победителей прошла в формате телемоста между студиями, развернутыми в московских офисах "Ростелекома" и дочерней компании NEC. Перед подведением итогов состоялась пресс-конференция руководителей компаний — Михаила Осеевского и Хироши Кавада. Они ответили на вопросы журналистов о цифровых трендах, телекоме и будущем ИТ-отрасли. Трансляция велась на сайте проекта www.smi.rt.ru/live.

В конкурсе "Вместе в цифровое будущее" в 2020 году приняли участие корреспонденты региональных СМИ и корпунктов федеральных изданий, а также представители блогосферы. На конкурс поступило свыше 2 500 работ от более 1 200 журналистов из всех регионов страны. Большинство заявок на участие было зарегистрировано от представителей массмедиа из Южного, Центрального и Уральского федеральных округов. Материалы были посвящены инновационным решениям и технологическим разработкам в ИТ-отрасли.

Наибольшей популярностью пользовались номинации "Интернет-СМИ" (822 материала) и "ТВ и радио" (475 сюжетов). В номинацию "Печатная пресса" подано 427 статей, в "Социальные медиа" — 148 публикаций. В специальной номинации 5G от партнера конкурса журналисты зарегистрировали 45 работ, в спецноминации "Кибербезопасность" от "Ростелекома" — 169. "Цифровая экономика" от портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС, стала самой популярной спецноминацией — 452 публикации.

Материалы журналистов на федеральном уровне оценивали руководитель направления "Цифровая экономика" портала "Будущее России. Национальные проекты" информационного агентства ТАСС Ирина Ли, экс-обозреватель "Российской газеты" Юлия Кривошапко, бизнес-журналист, главный редактор проекта The Vivid Minds Анастасия Черникова, PR-директор "НЭК Нева Коммуникационные Системы" Ольга Левкова, вице-президент по информационной безопасности "Ростелекома" Игорь Ляпунов и вице-президент по внешним коммуникациям "Ростелекома" Кира Кирюхина.

"В этом году наш конкурс побил собственные рекорды по количеству участников и заявленных ими работ — на 35% больше, чем в прошлом. Это говорит о возрастающем интересе журналистов к цифровой трансформации в нашей стране и популярности ИТ-направления в целом. Более того, пандемия значительно увеличила потребление ИТ-услуг как простыми гражданами, так и бизнесом — в этот непростой период многие перешли на “удаленку” и пользовались современными цифровыми решениями для коммуникации и организации работы. Это также отразилось в конкурсных работах участников, которые и во время карантина выпускали материалы на самые актуальные темы. Мы поздравляем победителей IX конкурса и уже сейчас приглашаем всех на следующий, юбилейный, который мы запустим осенью этого года. Давайте вместе двигаться в цифровое будущее!" — сказала вице-президент по внешним коммуникациям "Ростелекома" Кира Кирюхина.

"Приятно, что конкурс с каждым годом становится популярнее, и у него появляются свои традиции. Мы стали партнером уже во второй раз. Конкурсные работы и инициативность участников, как и прежде, вызывают интерес и отклик у федерального жюри. Спасибо всем, кто отправил нам свои материалы, наблюдал за всеми этапами конкурса, а также тем, кто поддержал нашу специальную номинацию 5G. Мы — высокотехнологичная компания, которая делает ставку, в первую очередь, на инновации и их успешное внедрение, и поэтому очень ждем появления возможности в России для развертывания сетей пятого поколения. Очень жаль, что в этом году не удалось поздравить лично и пожать руку каждому победителю конкурса. Все участники и победители конкурса заслуживают высокой похвалы за любовь к современным информационным технологиям, целеустремленность, стремление к саморазвитию", — отметил генеральный директор АО "НЭК Нева Коммуникационные системы" Хироши Кавада.

Победителями федерального этапа конкурса в четырех номинациях стали:

"Печатная пресса"

1 место — Евгений Лобанов, "Мансифон: связь в юрте", "АиФ-Урал", Екатеринбург;

2 место — Олег Клименко, "Дальний Восток в цифровом формате", издательская компания "Золотой Рог", Владивосток;

3 место — Александр Месаркишвили, "Николай Зенин: "Эффективнее соревноваться не с конкурентами, а с самим собой вчерашним"", "Континент Сибирь", Новосибирск.

"Радио и телевидение"

1 место — София Гафарова, "Машина времени Тульского музея оружия", ГТРК "Тула";

2 место — Михаил Сергейчик, "Биометрия — лицом к будущему", НП "ФКИ", Томск;

3 место — Саркар Магомедов, "В Дагестане подключают к интернету отдаленные и малочисленные села", ТК "Россия 1", Дагестан.

"Интернет-СМИ"

1 место — Ксения Стеценко, "Оттачивать навыки будущие врачи из Подмосковья будут на стонущих роботах и актерах", РИА "Подмосковье сегодня", Московская область;

2 место — Наталья Овчарук, "Башкирская "скорая". Перезагрузка", ИА "Башинформ", Башкортостан;

3 место — Татьяна Зырянова, "Алиса, когда будет северное сияние? Или зачем в тундре нужны цифровые технологии", портал Properm.ru, Пермь.

"Социальные медиа"

1 место — Алексей Лисовицкий, "Кинофестиваль Culture VR : FR: смотрите, удивляйтесь, любите Францию", портал "Голографика", Самара;

2 место — Сергей Волков, "Цифровизация транспорта", media-reporter.livejournal, Краснодар;

3 место — Станислав Дитятев, "О, дивный цифровой", портал "Воронеж.Телеком онлайн".

Победителем спецноминации 5G стал материал Аллы Барановой из Екатеринбурга "Хроника взлетающего 5G", опубликованный на портале NAG.ru.

Победителем спецноминации "Кибербезопасность" стала публикация Натальи Ардалиной в ИД "Вечерний Ставрополь" "Бунт домашней техники уже не за горами?". Жюри также отметило специальными призами Анну Шантыку из Благовещенска за сюжет на ГТРК "Амур" "Что такое фишинг и какое наказание грозит за киберпреступление" и Евгению Яковенко из Краснодара за материал "В Краснодарском крае при помощи нацпроекта "Образование" развивают сеть центров цифрового образования детей IT-CUBE", опубликованный в газете "Кубанские новости".

Победителем спецноминации "Цифровая экономика" стала публикация Сергея Ермака, "Новые святые", журнал "Эксперт-Урал", Екатеринбург. Жюри присудило дополнительные специальные призы Кристине Рудич из Санкт-Петербурга, "Oz Forensics: как финтех-платформа определяет фейковые фото и борется с цифровыми мошенниками", "Хайтек"; Ивану Романову из Калуги, "Умом не отличаются. Про новые остановки и цифровизацию", журнал "ДопОфис"; Ирине Лопуховой из Барнаула, "Как барнаульские летчики создали успешную компанию по выпуску "умной" техники для агробизнеса", ИД "Алтапресс".

Участники, занявшие первое место в каждой из основных номинаций в федеральном этапе, и победители спецноминаций посетят штаб-квартиру компании NEC. О дате поездки будет сообщено дополнительно.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.