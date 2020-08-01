Банк "Открытие" предложил МСБ виртуальную таможенную карту Бизнес

Компаниям и индивидуальным предпринимателям стал доступен новый сервис банка "Открытие" - виртуальная таможенная карта. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Сервис позволяет проводить онлайн оплату таможенных платежей в день декларирования товаров без выпуска пластиковой карты.

Продукт предназначен для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и осуществляют платежи в пользу таможенных органов.

В пресс-службе пояснили, что для удобства пользователей платежная система "Таможенная карта" и банк "Открытие" реализовали "бесшовный" переход из онлайн - приложения банка в личный кабинет платежной системы по технологии single sign on. Она дает возможность клиенту всего один раз пройти процедуру аутентификации при входе в личный кабинет банка. Виртуальная таможенная карта выпускается и обсуживается бесплатно. Направить заявку на выпуск карты можно через интернет-банк "Бизнес-Портал", карта активируется в режиме онлайн, после чего ею сразу можно пользоваться.

В пресс-службе добавили, что среди важных преимуществ сервиса – высокая скорость оформления карты, удобство ее использования.

"Технологичность и скорость в проведении расчетов высоко ценится нашими клиентами и поэтому является для нас приоритетом развития банковских продуктов, - говорит директор департамента транзакционного бизнеса банка "Открытие" Сергей Животягин.

"Сотрудничество с платежной системой "Таможенная карта" обеспечивает клиентам банка "Открытие" технологии и персональное сопровождение на всех этапах, включая банковское обслуживание и таможенное декларирование товаров", - добавил он.

"Дальнейшее развитие удаленного взаимодействия финансовых компаний и банков с клиентами будет определять не только широкий перечень онлайн сервисов, но и возможность интеграции различных систем дистанционного банковского обслуживания. В июне объем онлайн-платежей наших клиентов превысил 48 млрд рублей. И эта цифра растет. Поэтому нам важно, чтобы функциональная наполняемость личного кабинета напрямую зависела от пожеланий клиентов, а безопасность сервиса удачно сочетала защищенность, удобство и скорость. Мы рассчитываем, что за счет реализованной интеграции с банком "Открытие" осуществлять платежи в пользу таможенных органов станет намного удобнее", - пояснил генеральный директор платежной системы "Таможенная карта" Андрей Возмилов.