"Развитие спорта и физкультуры – один из приоритетов развития нашей страны", - Глеб Никитин Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил специалистов сферы физической культуры, тренеров, спортсменов и любителей с Днем физкультурника. Праздник отмечается в России во вторую субботу августа, в этом году приходится на 8 августа.

"Спорт играет колоссальную роль в жизни современного общества. Для кого-то он становится призванием, для кого-то является способом укрепить здоровье. Развитие спорта и физкультуры – один из приоритетов развития нашей страны. На это, в частности, направлен федеральный проект "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Мы обязательно будем строить новые спортивные площадки, развивать физкультурно-оздоровительные комплексы, создавать профильные залы.



Этот год оказался крайне непростым для спорта и индустрии здорового образа жизни. На целые месяцы была приостановлена работа фитнес-центров, ФОКов, спортивных клубов. Вместе с тем многие спортсмены ушли в виртуальное пространство: записывали тренировки и проводили их в режиме онлайн, помогали людям сохранять форму в самый сложный период. Сейчас жизнь постепенно возвращается в спортивные объекты. Мне хочется поблагодарить всех, кто сохраняет сейчас верность профессии.

От всей души желаю физкультурникам, спортсменам, тренерам, ветеранам спорта крепкого здоровья, долголетия и новых ярких побед!" – отмечается в поздравлении.