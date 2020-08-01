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Политика

"Строительный комплекс сегодня – это одна из основ экономики нашей страны", - Юрий Шалабев

09 августа 2020 09:34  [29] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем строителя.

"Ваша профессия во все времена была уважаемой и почитаемой. Строительный комплекс сегодня – это одна из основ экономики нашей страны. В Нижнем Новгороде строители решают задачи, поставленные перед нами Президентом России Владимиром Путиным в национальных проектах: возводят жилые дома, школы, детские сады.

От компетентности, знаний, опыта и таланта каждого из вас напрямую зависят и реализация этих масштабных программ, и, одновременно, улучшение качества жизни очень многих людей с их ежедневными потребностями: отвезти детей в современный детский сад или школу ближе к дому, жить в качественной, комфортной квартире, проехать по новой эстакаде вместо того, чтобы стоять в автомобильной пробке. Благодаря вам развивается и становится красивее наш город.

Желаю вам больших успехов в вашей профессии - одной из самых мирных и созидательных на земле. А дома пусть вас всегда ждут тепло, уют и благополучие!" – пожелал Юрий Шалабев.

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