Преимущества займов под залог ПТС

Займы под залог ПТС вы можете оформить здесь https://zaimpodpts.com/. Они имеют свои преимущества перед банковскими займами. В автоломбарде вы можете рассчитывать на ставку 2,5% в месяц. При получении займа в автоломбарде вам не потребуется безупречная история взятия кредитов, огромное количество справок. Оформление документации займет всего час. Когда сумма будет назначена, вам предложат заполнить договор. На всё это уйдет не более 20 минут.

Вы сможете получить до 90% стоимости рыночной своего авто. Предложенная вам сумма, которую вы получите, будет зависеть от состояния вашего авто, его года выпуска и марки. Деньги выдаются практически сразу. Любую сумму вы можете получить по вашему желанию наличными или в кассе. Также предлагаются переводы на карточку.

Для того, чтобы получить займ под залог ПТС, вам нужно оставить заявку на получение денег. Вы можете сделать это на сайте или позвонив по телефону. Консультанты компании расскажут вам об особенностях оформления займа в этой компании. Вы можете выбрать любого из партнеров, у которого предлагается оформление займов под залог ПТС. Специалисты фирмы расскажут вам о плюсах и минусах оформления займа у каждого из партнеров. После того, как вы подберете для себя предложение, вам останется только заключить договор с выбранной фирмой.

Взять займ вы сможете под залог легкового автомобиля или грузового. Для того, чтобы получить деньги, вам не нужно будет подтверждать вашу кредитную историю. Получить финансовый займ здесь может любой владелец авто. Вам не будут начисляться дополнительные проценты. Также не будут называться какие-то дополнительные услуги. Все компании, представленные здесь, работают открыто, они не включают скрытых комиссий, не прописывают в договоре пункты мелким шрифтом.

Деньги с карты списываются подконтрольно. Вы не потеряете внезапно какую-то сумму средств только потому, что она была списана без вашего ведома. Рассчитываться с кредитом можно очень удобно. Сделать это можно будет через свой личный кабинет. Вы можете сами выбрать удобный для вас график.

Об этой компании вы сможете встретить множество положительных отзывов. Сумма средств, которую вы получите в результате оформления займа, будет зависеть от множества факторов: состояния вашего автомобиля, его марки, срока эксплуатации и других параметров. Чем более новым и востребованным является ваш автомобиль, тем большую сумму вам дадут.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.