Церемонию вручения премии "Инновация-2020" будут транслировать онлайн из нижегородского Арсенала Культура и отдых

Фото: Организаторы

Церемонию вручения премии "Инновация-2020" будут транслировать в формате онлайн из Арсенала (Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы.

Мероприятие состоится 21 августа, церемония начнется в 20:00 и будет транслироваться в формате онлайн на сайте премии, в социальных сетях Facebook и Instagram, а также на ресурсах партнеров.

Концепция церемонии разработана московским режиссером Андреем Сильвестровым. Из-за пандемии коронавируса он предложил для проведения церемонии уникальный формат — комбинацию режимов онлайн и офлайн. Гости церемонии (номинанты, члены оргкомитета и жюри) станут участниками шоу, которое будет транслироваться в Интернете в режиме реального времени. Присоединиться к трансляции смогут не только российские, но и зарубежные зрители: для них будет создан отдельный канал на английском языке.

Премия вручается в двух внеконкурсных: "За вклад в развитие современного искусства" и "За поддержку современного искусства", а также в шести конкурсных номинациях: "Проект года", "Куратор года", "Художник года", "Новая генерация", "Образовательный проект" и "Региональный проект".

Призовой фонд составляет 3 млн рублей. В 2020 году на конкурс было подано 403 заявки, из которых в марте экспертный совет сформировал шорт-листы — списки из пяти лучших проектов для каждой номинации.

Помимо церемонии награждения победителей, в рамках "Инновации-2020" откроется восемь персональных выставок художников из номинаций "Художник года" и "Новая генерация". Они пройдут в нижегородском Арсенале с 23 августа 2020 года по 17 января 2021 года. С проектами из других номинаций можно будет ознакомиться на сайте премии и в каталоге.

"В 2020 году Нижегородская область во второй раз принимает на своей территории "Инновацию" - главную российскую премию в области современного искусства. Еще в январе 2020 года мы начали готовиться к приему гостей, обсуждали возможные концепции и форматы выставки номинантов. Но пандемия внесла свои коррективы. Закрылись для публики музеи и галереи, одно за другим стали отменяться или переноситься крупнейшие художественные события. Однако наша позиция оставалась неизменной: "Инновация" должна состояться обязательно!", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Министр культуры РФ Ольга Любимова пояснила, что данный проект привлекает внимание общественности к знаковым произведениям современного искусства

"Государственная премия "Инновация" вносит неоценимый вклад в развитие современного искусства России. Поддержка талантливых и увлеченных авторов, поиск интересных художественных решений — все это неотъемлемая часть каждодневной работы кураторов и организаторов проекта. Номинанты премии формируют новый эстетический язык, отражают сегодняшний день и закладывают основные тренды художественного развития", - считает министр.

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