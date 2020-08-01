Нижегородские кооперативы смогут реализовывать продукцию через единую торговую сеть Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские кооперативы смогут реализовывать продукцию через единую торговую сеть.

Как сообщает пресс-служба губернатора правительства региона, соответствующее соглашение подписано 7 августа между правительством региона, Центросоюзом России и компанией "Меркурий Ритейл". В рамках данного соглашения в Нижегородской области планируется создать региональную кооперативную сеть.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, соглашение направлено на развитие потенциала потребительской кооперации, сферы потребительского рынка и, в частности, кооперативной торговли, социальной инфраструктуры региона, а также на реализацию основных направлений социально-экономического развития Нижегородской области.

"Для региона особенно важно развитие торговли в небольших и отдаленных населенных пунктах. На это есть запрос жителей. Не менее значимой задачей является расширение присутствия нижегородских товаров в торговых сетях. Это позволяет создавать новые рабочие места и обеспечивать уровень комфорта в сельской местности. Небольшие магазины с качественными товарами и сервисом являются очень востребованным форматом", - сказал Глеб Никитин.

"Сотрудничество с динамично развивающейся федеральной сетью позволит кооператорам региона и страны в целом активнее освоить новые методы работы на потребительском рынке", - отметил председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов.

В пресс-службе пояснили, что "Меркурий Ритейл" планирует предоставить специальные льготные условия на товары для нижегородских кооператоров, а также совместно развивать систему выездной торговли в формате автолавок с продукцией потребительской кооперации, собственными торговыми марками и другими товарами из магазинов группы компаний.

В настоящее время с 24 райпо области ведется работа по использованию закупочного сервиса федеральной сети, а также по развитию процедуры упрощенного доступа товаров потребкооперации к поставкам в торговую сеть "Меркурий Ритейл" по программе "Зеленый коридор".