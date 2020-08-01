"Личный кабинет правообладателя" теперь доступен на сайте Росреестра Общество

На официальном сайте Росреестра доступен сервис "Личный кабинет правообладателя". Как сообщили в управлении Росреестра по Нижегородской области, данная функция позволяет просматривать и контролировать сведения о своих объектах недвижимости, тем самым минимизируя угрозу мошенничества.

В "Личном кабинете" собственник сможет сразу увидеть информацию о принадлежащих ему объектах, находящихся в разных регионах страны.

Раздел "Мои объекты" сервиса содержит информацию о недвижимом имуществе пользователя, независимо от места проживания собственника, такую как кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровая стоимость, сведения о правах, ограничениях, обременениях права.



В "Личном кабинете" правообладатель может получить государственные услуги Росреестра — подать документы на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, а также сформировать заявку на предварительную запись, отслеживать статус исполнения государственных услуг.



Здесь же, настроив необходимые уведомления, через сервис можно получать sms-сообщения или письма на электронную почту об изменениях характеристик объекта недвижимости, об ограничении (обременении) права, о факте наложения или прекращения ареста на имущество и других происходящих изменениях.

Работа с "Личным кабинетом правообладателя" доступна после регистрации на портале госуслуг https://www. gosuslugi.ru и подтверждения личности в центрах обслуживания заявителей.

С подробной информацией о порядке регистрации и подтверждения личности на портале государственных услуг Российской Федерации можно ознакомиться в разделе "Помощь и поддержка" https://www.gosuslugi.ru/help/ faq/popular/1.