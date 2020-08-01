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Общество

"Личный кабинет правообладателя" теперь доступен на сайте Росреестра

07 августа 2020 15:51  [69] Общество

На официальном сайте Росреестра доступен сервис "Личный кабинет правообладателя". Как сообщили в управлении Росреестра по Нижегородской области, данная функция позволяет просматривать и контролировать сведения о своих объектах недвижимости, тем самым минимизируя угрозу мошенничества.

В "Личном кабинете" собственник сможет сразу увидеть информацию о принадлежащих ему объектах, находящихся в разных регионах страны.

Раздел "Мои объекты" сервиса содержит информацию о недвижимом имуществе пользователя, независимо от места проживания собственника, такую как кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровая стоимость, сведения о правах, ограничениях, обременениях права.

В "Личном кабинете" правообладатель может получить государственные услуги Росреестра — подать документы на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, а также сформировать заявку на предварительную запись, отслеживать статус исполнения государственных услуг.

Здесь же, настроив необходимые уведомления, через сервис можно получать sms-сообщения или письма на электронную почту об изменениях характеристик объекта недвижимости, об ограничении (обременении) права, о факте наложения или прекращения ареста на имущество и других происходящих изменениях.

Работа с "Личным кабинетом правообладателя" доступна после регистрации на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru и подтверждения личности в центрах обслуживания заявителей.

С подробной информацией о порядке регистрации и подтверждения личности на портале государственных услуг Российской Федерации можно ознакомиться в разделе  "Помощь и поддержка" https://www.gosuslugi.ru/help/faq/popular/1.

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