Школьники из нижегородских районных центров объединяться в сельхозкооперативы Общество

Школьники из районных центров Нижегородской области объединяться в сельскохозяйственные кооперативы.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, это станет результатом соглашения, которое 7 августа было подписано между министерством образования, науки и молодежной политики региона, министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов и Российским университетом кооперации. Соглашение о сотрудничестве предполагает объединение усилий для повышения эффективности социальной и экономической деятельности потребительской и сельскохозяйственной кооперации в Нижегородской области.

Ключевым инструментом реализации соглашения является создание ресурсного центра развития кооперации на базе Арзамасского филиала Российского университета кооперации.

В рамках соглашения планируется создание в сельских районах области школьных кооперативов. Кроме того, планируется создание в сельских школах "кооперативных классов", где уроки будут вести преподаватели Российского университета кооперации. Такие классы организуются в формате кружковой работы в школах и смогут выполнять роль центров подготовки юниоров для движения профмастерства WorldSkills по компетенции "Предпринимательство".

"В Нижегородской области планируется создание 39-ти школьных кооперативов в районных центрах. Это позволит увеличить оборот сельскохозяйственных земель в рамках школьной кооперации почти до 200 гектаров. Кроме того, мы решаем кадровый вопрос, проблему развития предпринимательских компетенций сельской молодежи и, по сути, реновации кадрового ресурса на селе. Но главная цель, которой мы хотим достичь, - это улучшение качества жизни людей", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы ежегодно наращиваем поддержку сельского хозяйства для того, чтобы предприятия могли увеличивать объем производства. Внедрены новые инструменты поддержки молодых специалистов на селе. Но не меньшее значение вместе с производством имеет сбыт продукции. Нам важно, чтобы в Нижегородской области работали люди, которые могли бы продвигать свои продукты в торговые сети и грамотно организовывать их реализацию", - добавил глава региона.

Еще один пилотный проект ресурсного центра - "Подготовка кадров для кооперативного сектора экономики" - будет организован по двум направлениям: ежегодное формирование бюджетной целевой группы по направлению "Экономика кооперативной организации" с последующим распределением в райпо Нижегородской области и переподготовка кадров по модулю "Предпринимательство (кооперативное предпринимательство)" для выпускников системы среднего профессионального образования и сотрудников потребобществ в регионе.

"В следующем году отечественной кооперации исполнится 190 лет. Кооперация – это уникальный феномен хозяйственного, культурно-просветительского и образовательного значения, который выполняет огромную воспитательную функцию. Уверен, что соглашение, подписанное сегодня, даст импульс вовлечению молодежи в кооперативное движение. В тесном взаимодействии с правительственными и общественными институтами кооперация способна решать важные государственные задачи: развитие сельских территорий, обеспечение продовольственной безопасности, повышение качества жизни населения", - пояснил председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов.