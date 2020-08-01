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Общество

Нижегородцам помогут установить судьбу родственников-участников Великой Отечественной войны

08 августа 2020 10:18  [52] Общество

Нижегородцам помогут установить судьбу родственников-участников Великой Отечественной войны.

Как сообщает Фонд "Народный проект", в марте 2020 года при поддержке Фонда президентских грантов начал свою деятельность Всероссийский центр приема и обработки обращений граждан РФ, в рамках которого работает онлайн-сервис "Найти солдата": fpoisk.proektnaroda.ru.

С его помощью граждане могут по принципу "одного окна" бесплатно подать заявку на установление судьбы родственника, участника Великой Отечественной войны.

Если по каким-то причинам нет возможности самостоятельно оформить запрос через сайт, можно обратиться на горячую линию "Народного проекта" по телефону: 8 800 300 68 97. Операторы примут заявку на исследование боевого пути родственника.

Необходимость проекта связана с высокой заинтересованностью и желанием граждан, прежде всего молодежи, получить информацию о своих родственниках - участниках Великой Отечественной, погибших или пропавших без вести в годы войны.

Статистика обращений на горячую линию "Бессмертного полка" показала, что жители нашей страны все активнее интересуются корнями своей семьи и судьбами военного поколения. Порядка 70% звонков - это заявки на установление судеб участников Великой Отечественной войны.

Фонд "Народный проект" при взаимодействии с ведущими архивами страны (Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации, Росархивом и др.) восстанавливает военные судьбы, боевой путь участников Великой Отечественной по запросам родственников. Исследовательскую работу проводят специалисты и добровольцы "Народного проекта", осуществляющие поиск информации по собственным методикам на десятках интернет-ресурсах и путем запросов в российские и зарубежные архивы.

"Очень важно, чтобы справедливость восторжествовала в отношении тех людей, которые пропали без вести, - они не должны быть безвестными", - подчеркивал президент РФ Владимир Путин.

Благодаря активной деятельности в области установления судеб пропавших без вести защитников Отечества в июне 2020 года Фонд "Народный проект" вошел в число социально-ориентированных некоммерческих организаций, опубликованных в реестре СОНКО Минэкономразвития РФ.

"Установление судеб погибших и пропавших без вести солдат, сведения о которых до сих пор неизвестны их семьям, уточнение обстоятельств их боевого пути и гибели вызывает значительный интерес у наших граждан. Реализация народного проекта "Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества" будет способствовать выполнению огромного запроса общества на сведения о родных, не вернувшихся с войны. Необходимо существенно повысить эффективность и достигнуть качественно нового уровня зрелости механизма установления судеб пропавших без вести защитников Отечества и организации патриотического воспитания", - отметил депутат Государственной Думы, председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

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