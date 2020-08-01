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Экономика

Мониторинг численности безработных граждан проводится в Нижегородской области

08 августа 2020 11:21  [82] Экономика

С 10 по 30 августа 2020 года в рабочие дни управление по труду и занятости населения Нижегородской области и все центры занятости населения региона проводят мониторинг численности безработных граждан.

Специалисты собирают и обобщают сведения о численности граждан, обратившихся в службу занятости населения и признанных безработными с назначением пособия; принимают заявления о постановке граждан на учет в качестве безработных через портал "Работа в России", что не требует от посетителей личного присутствия в центре занятости.

Также проводится работа по выявлению предприятий, нуждающихся в дополнительных мерах государственной поддержки, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

На сегодняшний день в Нижегородской области, как и во всей стране, действуют меры поддержки граждан и бизнеса, введенные в связи с принятыми мерами по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области, уровень безработицы в регионе на сегодняшний день - один из самых низких в РФ.

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