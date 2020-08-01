Нижегородскими полицейскими пресечена работа нарколаборатории в поселке Красный Яр Происшествия

Нижегородскими полицейскими пресечена работа нарколаборатории в поселке Красный Яр.

Как информирует ГУ МВД России по Нижегородской области, гражданин выращивал в теплице в Воскресенском районе коноплю. На втором этаже гаража мужчина разместил нарколабораторию.

Также в бане стражи правопорядка обнаружили 4 банки с марихуаной.

Согласно предоставленной информации, оборудование и наркотические вещества изъяты. Мужчина взят под стражу.

Возбуждены уголовные дела.