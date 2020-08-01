Нижегородскими полицейскими пресечена работа нарколаборатории в поселке Красный Яр.
Как информирует ГУ МВД России по Нижегородской области, гражданин выращивал в теплице в Воскресенском районе коноплю. На втором этаже гаража мужчина разместил нарколабораторию.
Также в бане стражи правопорядка обнаружили 4 банки с марихуаной.
Согласно предоставленной информации, оборудование и наркотические вещества изъяты. Мужчина взят под стражу.
Возбуждены уголовные дела.
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