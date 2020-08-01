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Происшествия

Нижегородскими полицейскими пресечена работа нарколаборатории в поселке Красный Яр

08 августа 2020 13:41  [89] Происшествия

Нижегородскими полицейскими пресечена работа нарколаборатории в поселке Красный Яр.

Как информирует ГУ МВД России по Нижегородской области, гражданин выращивал в теплице в Воскресенском районе коноплю. На втором этаже гаража мужчина разместил нарколабораторию.

Также в бане стражи правопорядка обнаружили 4 банки с марихуаной.

Согласно предоставленной информации, оборудование и наркотические вещества изъяты. Мужчина взят под стражу.

Возбуждены уголовные дела.

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