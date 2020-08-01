Волонтеры ведут поиски пропавшей в Нижнем Новгороде 17-летней Екатерины Кутилиной Происшествия

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Волонтеры ведут поиски пропавшей в Нижнем Новгороде 17-летней Екатерины Кутилиной.

Как сообщает поисково-спасательный центр "Рысь", девушка пропала 7 августа.

Екатерина Кутилина ушла из дома, расположенного на ул. Родионова, и бесследно исчезла. До сих пор нет никаких данных, что с ней и где она находится.

На девушке 2003 г.р. был черный сарафан и кофта (принт зебра). При себе имела белую сумку и малиновую кофту.

Приметы: худощавого телосложения, рост 168 см, длинные волосы темно-каштанового цвета, серо-голубые глаза. Носит зеленые линзы.

Есть шрам на бедре, на левой руке. Нуждается в медпомощи.

Граждан, располагающих информацией, которая поможет в поисках, просят обращаться по телефону 8 (831) 28-38-200 или по телефону полиции 102.