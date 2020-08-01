Количество вредных насекомых-паразитов сократилось в лесах Нижегородской области Общество

Количество очагов вредных организмов в нижегородских лесах снизилось на 60% за последний год, с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает департамент лесного хозяйства Нижегородской области.

"Ежегодно департамент уделяет особое внимание санитарному состоянию лесного фонда Нижегородской области. Проводится системная работа по обследованию лесных участков и выявлению вредных организмов, что позволяет специалистам лесного хозяйства на ранних стадиях выявлять очаги и принимать меры по их ликвидации. Именно такая работа позволила добиться положительной динамики по сокращению площади санитарно ослабленных лесных насаждений", – отметил директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

По информации регионального деплесхоза, лесопатологические обследования, направленные на выявление вредителей и болезней леса проведены в Нижегородской области на территории лесного фонда общей площадью 3130 га. Эти меры направлены на своевременное выявление признаков болезней леса и наличия вредителей, а также своевременную ликвидацию очагов вредных организмов, чтобы не допустить их распространения и улучшить санитарное состояние леса. Работы проводятся силами арендаторов лесных участков, а также в рамках государственного контракта.